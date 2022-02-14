В ночь на вторник в Липецке и области до 10 градусов мороза

Ночью в Липецке морозно, а днем - оттепель Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 15 февраля, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

В темное время суток столбик термометра опустится до -10 градусов. Днем в регионе от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Атмосферное давление будет медленно расти и составит 750 мм рт.ст.

В среду, 16 февраля, мало что изменится. Ночью в Липецке до 10 градусов ниже ноля. Днем около 1 градуса со знаком минус. В первой половине дня солнечно. После обеда - облачно. Синоптики обещают без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 7-9 м/с. Атмосферное давление будет расти, а потом падать и составит 752 мм рт.ст.