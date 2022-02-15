Тамбовчанин на кражах из садовых домиков Липецка обогатился на 100000 рублей

Тамбовчанина подозревают в серии краж из садовых домиков Липецка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке задержали 31-летнего тамбовчанина. Его подозревают в серии краж из садовых домиков в Правобережном районе города.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, злодей выставлял окна или вышибал входные двери. Попав внутрь, он похищал электроинструменты, бытовую технику, цветной металл, велосипеды. В настоящее время полицейские установили его причастность к 4 эпизодам противоправных деяний. Общая сумма ущерба - около 100 тыс. рублей.

Тамбовчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждены уголовные дела по п. "б,в" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо в иное хранилище и с причинением значительного ущерба гражданину". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.