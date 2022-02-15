Липецкая мошенница брала с иностранцев деньги за регистрацию в чужой квартире

В Липецке поймали рецидивистку, которая брала деньги за фиктивную регистрацию. Заявление в полицию написал 24-летний парень, который попытался зарегистрировать мать. Женщина переехала на ПМЖ в Липецк из другого государства. Чтобы оформить все по закону, сын связался с некой дамой, которая пообещала сдать квартиру и прописать там иностранку. Временная регистрация в Липецке и съем жилья на улице Суворова обошлись парню в 16500 рублей предоплаты. Получив деньги, женщина перестала выходить на связь.

После заявления даму вычислили. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, ею оказалась 30-летняя ранее судимая липчанка. В отделении женщина призналась, что раньше владела «резиновой» квартирой, куда фиктивно прописывала иностранцев за деньги, но попалась и была осуждена по 322.3 статье УК – фиктивная регистрация. Понеся наказание, дама продала квартиру и решила встать на путь исправления. Но когда к ней снова обратились – не удержалась от соблазна «заработать». Поэтому пообещала прописать, но уже в чужой квартире.

В этот раз дело возбудили по части 2 статьи 159 УК – мошенничество. Женщине грозит до пяти лет.