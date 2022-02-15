За неделю 14810 человек заболели ОРВИ в Липецкой области

ОРВИ заболели 14810 жителей Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

На минувшей неделе, с 7 по 13 февраля, в Липецкой области выявили 14 810 случаев ОРВИ. Это на 6% меньше, чем неделей ранее. По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, заболеваемость среди взрослых преимущественно связана с коронавирусом. Гриппом никто не заразился.

В Липецке ОРВИ заболели 10 203 жителя. Показатель заболеваемости также ниже уровня прошлой недели - на 5%. За отчетную неделю специалисты взяли пробы у 205 больных липчан. В 38,5% из них выявили РС-вирусы, еще в 38,5% - вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы.

За минувшие сутки в Липецкой области COVID-19 подтвердился у 1 519 человек. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф. Выздоровели 1 496 пациентов. Госпитализировали 154 жителей региона. Не удалось спасти 10 человек за сутки.