Драка родственников с автоинспекторами за несовершеннолетнего водителя под Липецком обернулась реальным сроком

В Липецке осудили за нападение на стражей порядка 19-летнего парня. Дикий инцидент произошел еще в ноябре прошлого года в селе Пригородка Усманского района. 26 ноября сотрудники ДПС заметили на дороге машину, за рулем которой был слишком молодой на вид водитель. Автолюбитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться, завязалась погоня, машину удалось остановить. Как и предполагалось, водитель оказался несовершеннолетний.

На месте тут же оказались родители и знакомые парня, который попытались помешать автоинспекторам задержать нарушителя. В ходе потасовки, один из «заступников» начал бить сотрудника ДПС ногами и кулаками. Позже у инспектора диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Дело возбудили по части 2 статьи 318 УК – применение опасного насилия к представителю власти.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, фигурант сознался только частично, по итогу суд признал его виновным и приговорил к 1.5 годам колонии общего режима. Также нападавший должен выплатить инспектору 200 рублей за моральный вред.