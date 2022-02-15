Под Липецком мужчина во время ссоры ограбил бывшую жену

Бывший муж сорвал с женщины две цепочки Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Семейный конфликт закончился ограблением в Задонском районе Липецкой области. Жертвой оказалась 30-летняя женщина, а грабителем – ее бывший муж. Согласно заявлению женщины, бывшие супруги поссорились, во время конфликта мужчина сорвал с экс-возлюбленной две золотые цепочки с крестиком и убежал.

После чего дама написала заявление в полицию. Ущерб оценили в 45 800 рублей и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 – грабеж. Грабителя нашел и задержал местный участковый. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемым оказался ранее судимый 44-летний мужчина. За ограбление бывшей жены рецидивисту грозит до 4 лет колонии.