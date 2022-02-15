Липецкая область потеряла позиции в рейтинге по качеству жизни регионов России

Липецкая область по качеству жизни регионов России вошла в первую двадцатку лидеров, но за год позиции в рейтинге снизились. Агентство РИА-рейтинг опубликовало показатели регионов, согласно которым Липецкая область по итогам 2021 года заняла 17 место с рейтинговым баллом 57.466. Годом ранее Липецкая область в рейтинге регионов России по качеству жизни занимала 12 место.

Как поясняют эксперты, на падении многих регионов сказалось не снижение качества жизни, а повышение показателей других субъектов, которые укрепили позиции. Кстати, соседняя Воронежская область вышла из десятки лидеров, опустившись с 8 строки рейтинга на 12. Белгородская выбыла из пятерки лидеров и заняла 6 место. Курск – 19 место, Орел – 32, Тамбов – 37. В первой тройке традиционно Москва, Московская область и Санкт-Петербург.