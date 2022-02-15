Липчане почтили память павших воинов-интернационалистов минутой молчания Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. В Липецке прошло траурное мероприятие в память о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Оно традиционно прошло у мемориала "Скорбящие матери" на площади Героев. Там собрались руководители города и области, депутаты, матери, вдовы и сослуживцы воинов, не вернувшихся с полей сражений, ветераны и руководители общественных организаций, представители силовых структур и неравнодушные липчане.

Пришедшие отдали дань уважения ныне живущим участникам боевых действий. Вспомнили тех, кто пал смертью храбрых, защищая безопасность страны. Память погибших почтили минутой молчания. Липчане возложили цветы к мемориалу и "стене памяти".

По данным пресс-службы мэрии, в Афганистане служили 2 740 жителей Липецкой области. Погибли 72 человека. Еще двое пропали без вести.