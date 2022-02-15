В Липецке ищут подрядчиков, которые нанесут 500 км новой разметки на дорогах

В Липецке ищут подрядчиков, которые обновят разметку на улицах города. Как сообщили в пресс-службе мэрии, торги уже стартовали. Заявки принимают до 22 февраля.

Торги состоят из двух лотов. Поэтому в этом году победителей может быть двое. Согласно техзаданию, подрядчикам предстоит нанести на городские дороги около 500 км новой разметки. Общая площадь покрытия - более 62,5 тыс. кв.м. Это на 1000 больше прошлогоднего показателя.

В управлении главного смотрителя уточнили, что в первую очередь специалистам предстоит обозначить термопластиком разметку на центральных улицах города, по которым передвигаются автобусы. Затем отрисовать краской участки с низкой интенсивностью движения. На завершающем этапе нанести надписи "Дети" и "Дублирование предупреждающих дорожных знаков" возле образовательных учреждений.

Контракты с победителями планируют заключить до конца февраля. Подрядчики должны приступить к работам, как только станет сухо и тепло. Всю работу нужно выполнить до конца августа.