В ночь на среду в Липецкой области до -14 градусов, а днем оттепель

В Липецкой области по ночам мороз, а днем оттепель Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 16 февраля, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков. Ветер южный 6-11 м/с.

Ночью ударит сильный мороз. Столбик термометра опустится до -14 градусов. В светлое время суток температура воздуха будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт.ст.

В четверг, 17 февраля, синоптики обещают пасмурную погоду. Ночью до 1 градуса ниже ноля. Днем около 2 градусов со знаком плюс. Осадки до обеда - снег с дождем. Ветер южный 12-14 м/с. Возможны порывы до 16 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 737 мм рт.ст.