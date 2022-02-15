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Общество15 февраля 2022 14:16

В Липецке уже 4 месяца ищут пенсионера

Пожилой мужчина пропал в октябре 2021 года
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ищут пенсионера

В Липецке ищут пенсионера

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке около 4 месяце ищут пожилого мужчину. 64-летний Куницын Михаил Алексеевич пропал в областном центре. С октября 2021 года о его местонахождении ничего не известно. Пенсионер может находиться в любом районе области. Поисковому отряду "Лиза Алерт" требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 172 сантиметра, среднего телосложения, волосы седые, борода с усами седые, глаза карие.

Во что был одет липчанин, неизвестно.

Просьба ко всем, кто видел Михаила Куницына или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - поисковый отряд "Лиза Алерт" или "112" - экстренные службы.