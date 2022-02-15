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Общество15 февраля 2022 14:20

Где в среду в Липецке отключат холодную воду

На сетях запланированы ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В среду, 16 февраля, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Причина тому - ремонт на сетях водоснабжения. Советуем заранее запастись питьевой водой.

Так, с 10 утра до окончания работ краны пересохнут по улицам Пригородная, Одесская и Станционная. Воду подвезут по указанным адресам.

На этот же период времени без холодной воды останутся жители дома №16 по проспекту Победы. Туда же организуют подвоз воды.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, после окончания работ вода может быть мутной некоторые время. Липчан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Более подробную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской компании по телефонам 175 и 236-175.