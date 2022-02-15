Мошенники вынудили липецкого пенсионера взять кредит на 800 тысяч рублей

В Липецке на уловку очередных «банковских» мошенников попал 61-летний мужчина. По заезженной схеме, «клиенту» позвонили «сотрудники службы безопасности» и сообщили, что кто-то пытается оформить на него кредит. Для отмены операции нужно взять займы на еще большую сумму и перевести на «специальные счета».

У мужчины на тот момент уже были кредиты в разных банках и он взял заем еще на 800 000 рублей под предлогом покупки машины. Далее аферисты указали реквизиты разных счетов и отправили липчанина к банкомату, где он начал переводить деньги. Неладное заподозрил охранник торгового центра, где стоял банкомат. Мужчину попытались отговорить, но не подействовало. Липчанин отправился в другой ТЦ, где перевел оставшуюся сумму еще на 19 счетов.

Мошенников теперь ищет полиция. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, всего он совершил 55 операций по переводу с большими комиссиями. Всего за сутки на уловки различных аферистов в Липецкой области попались четыре человека.