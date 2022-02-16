В ДТП с иномаркой под Липецком пострадал пенсионер на «Калине»

В ДТП пострадал водитель "Калины"
Фото: Лия МУРАДЬЯН
По данным ГИБДД, за прошедшие сутки, 15 февраля, на дорогах Липецкой области произошла одна авария с пострадавшим. «Лада-Калина» и «Хендай» столкнулись в селе Сошки Грязинского района. В результате ДТП получил травму 78-летний водитель отечественной легковушки – пенсионера увезли в больницу. Предварительная причина аварии – нарушение очередности проезда.
За тот же день в области зарегистрировали 30 ДТП без пострадавших. Также автоинспекторы выявили 2342 нарушения ПДД и поймали 8 нетрезвых водителей. 86 человек оштрафовали за не пристегнутые ремни безопасности.
Камеры на дорогах Липецкой области зарегистрировали 1968 нарушений, среди которых превышения скорости, выезды на встречную полосу и нарушения правил парковки.