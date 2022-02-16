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Происшествия16 февраля 2022 7:08

В ДТП с иномаркой под Липецком пострадал пенсионер на «Калине»

«Хендай» и «Лада» столкнулись в Грязинском районе
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В ДТП пострадал водитель "Калины"

В ДТП пострадал водитель "Калины"

Фото: Лия МУРАДЬЯН

По данным ГИБДД, за прошедшие сутки, 15 февраля, на дорогах Липецкой области произошла одна авария с пострадавшим. «Лада-Калина» и «Хендай» столкнулись в селе Сошки Грязинского района. В результате ДТП получил травму 78-летний водитель отечественной легковушки – пенсионера увезли в больницу. Предварительная причина аварии – нарушение очередности проезда.

За тот же день в области зарегистрировали 30 ДТП без пострадавших. Также автоинспекторы выявили 2342 нарушения ПДД и поймали 8 нетрезвых водителей. 86 человек оштрафовали за не пристегнутые ремни безопасности.

Камеры на дорогах Липецкой области зарегистрировали 1968 нарушений, среди которых превышения скорости, выезды на встречную полосу и нарушения правил парковки.