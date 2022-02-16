Перед 8 Марта в Липецке развернут более 100 мест продажи живых цветов

Живые цветы к весеннему празднику можно будет купить с 6 по 8 марта в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в рамках первого аукциона определили предпринимателей, которые будут торговать цветами к 8 Марта. С ними заключили договоры. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году в городе появится 59 торговых точек на 13 площадках, а еще 48 в местах проведения ярмарок. Живые цветы можно будет купить с 6 по 8 марта.

Так, 12 предпринимателей развернут 31 торговую точку. Два места появятся по улицам Ангарская, 3 и Гагарина, 103/1. Еще десять - по Космонавтов, 100. Пять - Космонавтов, 44/3, четыре - Московская, 103. В районе дома №23б по проспекту 60 лет СССР разместят 8 точек.

На следующей неделе завершится еще один конкурс на 28 мест. Управление потребительского рынка определит предпринимателей, которые смогут торговать живыми цветами по адресам: улицы Шуминского, 1а; Водопьянова, 15/1; Центральная, 10а; Энергостроителей, 13; Циолковского, 3/1а; Стаханова, 47; Юношеская, 13.