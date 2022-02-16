Липецкого предпринимателя, в киоске которого трижды находили водку, оштрафовали на полмиллиона рублей

В Липецке предпринимателя вновь оштрафовали на 500000 рублей за хранение водки в киоске Фото: Юлия КЛЮЕВА

С заявлением в Арбитражный суд Липецка обратилось региональное УМВД России. Правоохранители попросили привлечь предпринимателя к административной ответственности по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ "Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии".

Как сообщили в пресс-службе суда, в мае 2021 года полицейские нашли в киоске по улице Циолковского алкоголь, которого там быть не должно - 3 бутылки водки. Кстати, владельца торговой точки трижды в прошлом году привлекали к административной ответственности по той же статье. Каждый раз ему назначали наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей.

В этот раз суд принял аналогичное решение. Предпринимателю придется вновь заплатить 500 тыс. рублей. А изъятую продукцию уничтожат.