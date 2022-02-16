Липчанин, которого госпитализировали с ожогами и отправлением угарным газом, скончался в больнице

На прошлой неделе, с 7 по 13 февраля, в Липецке произошло 6 пожаров. По данным пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС, это в 2 раза меньше, чем неделей ранее.

К сожалению, не обошлось без трагедии. В понедельник в доме на улице Советская загорелась квартира. Ее хозяина, 53-летнего мужчину, госпитализировали с обширными ожогами и отправлением угарным газом. Спасти его не удалось.

Еще одна квартира вспыхнула на улице Титова. Горели гараж на улице Вильямса, сарай на Урицкого, водная станция на Краснозаводской. Пожарные 6 раз выезжали по сигналам о задымлении из-за короткого замыкания. Еще 8 - по поводу подгорания пищи. Причем почти в половине случаев липчане оттачивали кулинарное мастерство после 00.00. О запахе гари спасателям сообщали встревоженные соседи - в 00.22, 00.35, в 01.30. Видимо, в ожидании позднего ужина хозяева попросту засыпали.