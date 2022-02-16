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Общество16 февраля 2022 15:27

В Липецке на 3 улицах частично перекрыли движение

Специалистам предстоит отремонтировать инженерные сети и устранить просадку асфальта
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В некоторых районах Липецка ограничат движение

В некоторых районах Липецка ограничат движение

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на 3 улицах частично ограничили движение. Причина тому - ремонтные работы на инженерных сетях. Также в некоторых местах специалисты обнаружили просадку асфальта.

Так, места проведения работ огородили у дома №13 по улице Ковалева и дома №1 по Липовской. По данным пресс-службы мэрии, ремонт планируют завершить до конца февраля.

Еще один участок - на проезде через Каменный Лог по улице Неделина. Здесь выявили просадку асфальта - прямо над теплотрассой. Специалисты уже прибыли на место. Они постараются как можно быстрее справиться с поставленной задачей.

В сетевых организациях липчанам приносят извинения за предоставленные неудобства. А также советуют заранее планировать свой маршрут.