В Липецке мошенницы пообещали снять с пенсионерки порчу, а похитили 123000 рублей

В отдел полиции Липецка обратилась 82-летняя пенсионерка. Она сообщила, что две незнакомки обманом похитили у нее 123 тыс. рублей. Так, по дороге в магазин она встретила женщин. Одна из них сказала, что на липчанке порча. И чтобы избавиться от проблем, следует незамедлительно совершить обряд очищения денег от негативной энергии. Приятельница женщины подтвердила, что такой ритуал помог ей решить проблемы со здоровьем.

Наивная старушка пустила целительниц в дом. Там гостьи помогли сложить деньги, соль и землю в платок, после чего вышли на улицу и провели необходимые манипуляции. Сверток отдали пенсионерке, но запретили его разворачивать. Лишь спустя время хозяйка квартиры увидела, что новые знакомые оставили ей купюры "Банка приколов".

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, личности подозреваемых установили. Ими оказались жительницы ближнего зарубежья 40 и 54 лет. Одну из них уже судили за аналогичное преступление на территории соседнего государства. Также полицейские установили причастность злодеек к еще одному противоправному деянию. ИХ жертвой стала 61-летняя липчанка, которая после обряда снятия порчи лишилась 100 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину". Мошенниц заключили под стражу.