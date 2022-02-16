В четверг 8 улиц Липецка останутся без холодной воды

В Липецке вновь отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 17 февраля, в Липецке отключат холодную воду. Причина тому - ремонтные работы на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе РВК-Липецк.

С 10 утра и до окончания работ без холодной воды останутся жители улиц Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; проспект Победы,22. Воду подвезут к дому №4/1 по улице Доватора.

На этот же период времени краны пересохнут по улицам Ковалева, 117Г, 117Д, 117Ж, 126Б, 127а, ст,128, владение 129, 129/3-4, 130а, 130Б, владение 130, 130В, 131, 131ст1, ст131Б, ст131А, владение 132, 132а, 133А, 133А, 134, 134а, 136, владение 136, 136 строение 1, владение 138, 140. Подвоз воды организуют к владению №138.

Также воды отключат по улице 60 лет СССР, 31, 35; бульвару Есенина, 12; Боевому проезду, 45. Воду подвезут к дому №12 по бульвару Есенина и №45 по Боевому проезду.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам 175 и 236-175.