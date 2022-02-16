В киоске Липецка нашли 230 пачек контрафактных сигарет

В одном из киосков Липецка нашли немаркированные сигареты. Речь идет о торговой точке у дома №3 по улице Липовская. В минувший вторник, 15 февраля, туда нагрянули сотрудники регионального управления потребительского рынка и ценовой политики, а также представители прокуратуры Советского района.

Как сообщили в пресс-службе управления, они обнаружили в киоске 230 пачек опасных сигарет. Продукцию изъяли. В отношении хозяина павильона возбудили дело об административном правонарушении по ч.4 ст.15.12 КоАП РФ "Оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка или нанесение такой информации обязательны".

Также проверяющие зашли в киоск у дома №16 по улице Студенческий городок. Там они нашли контрафактный алкоголь и сигареты. Предприниматель, которому принадлежит торговая точка, также попал под административную статью.