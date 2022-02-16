В четверг в Липецкой области до +6 градусов и снег с дождем

Кажется, в Липецкую область пришла весна Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 17 февраля, в Липецкой области ожидается облачная погода. Ночью от 0 до 5 градусов ниже ноля. Небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер южной четверти 8-13 м/с.

Днем в регионе, по данным Росгидрометцентра, от 1 до 6 градусов тепла. Небольшой дождь и мокрый снег. Ветер усилится. Порывы могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт.ст.

В пятницу, 18 февраля, в Липецке пасмурно. Ночью синоптики обещают около 1 градуса выше ноля. Днем столбик термометра покажет +3 градуса. В течение дня периодически будет лить дождь. Ветер южный 7-12 м/с. Атмосферное давление будет падать, а потом расти и составит 738 мм рт.ст.