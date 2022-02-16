Липецкие хоккеисты одержали волевую победу в Череповце

17 февраля подопечные Сергея Рыбина проведут повторный матч в Череповце. Начало встречи в 13:00. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Сегодня в рамках НМХЛ МХК «Липецк» встречался в Череповце с местным «Металлургом».

Уже на седьмой минуте Савелий Семенов забросил шайбу в ворота гостей, но липчане смогли уйти от седьмого поражения кряду.

По разу хозяев огорчили Даниил Зайцев (17-я, 1:1), Антон Кобзев (39-я, 2:1) и Максим Бобров (47-я, 3:1). За 31 секунду до завершения третьего периода «сталевары» сократили отставание в счете до минимума благодаря точному броску Ильи Бабушкина. Они попытались спасти встречу, заменив вратаря на шестого полевого игрока, но МХК «Липецк» выстоял – 3:2.

После сегодняшнего игрового дня липчане занимают девятое место в восточной конференции с 26-ю очками в активе. Ближе всего к нам располагаются саратовский МХК «Кристалл» (32) и «Тверичи-СШОР» (33).

Завтра, 17 февраля, подопечные Сергея Рыбина проведут повторный матч в Череповце. Начало встречи в 13:00.