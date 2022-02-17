Липчанин украл сигареты и сотовый телефон за 12000 рублей

На днях в отдел полиции №4 Липецка обратился предприниматель. По словам мужчины, из его торгового павильона открыто похитили сигареты. Сумма ущерба - 833 рубля.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители задержали предполагаемого преступника - 35-летнего жителя Липецкого района. Его неоднократно привлекали к уголовной ответственности за кражи.

Кроме того, полицейские установили его причастность к открытому хищению сотового телефона 14 февраля. Злодей пришел в салон связи и попросил показать ему один из аппаратов. Как только телефон оказался в его руках, мужчина сбежал. Здесь сумма ущерба составила 12 тыс. рублей. Подозреваемый сообщил, что выбросил украденный телефон.

В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.161 УК РФ "Грабеж".