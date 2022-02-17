Под Липецком "Фольксваген" вылетел в кювет: пострадала женщина

В Липецкой области иномарка вылетела в кювет Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2 819 нарушений Правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, за руль в нетрезвом состоянии сели 6 человек. Еще 89 не стали пристегиваться ремнями безопасности. Водители 2 400 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу, припарковались в неположенном месте. Произошло 28 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Однако, были и более серьезные случаи. Так, в Усманском районе на трассе Усмань-Студенки "Фольксваген" вылетел в кювет и перевернулся. Вероятно, 32-летний водитель не справился с управлением. Пострадала 40-летняя пассажирка легковушки. Ее с травмами доставили в больницу. Предварительная причина ДТП - несоответствие скорости конкретным условиям движения.