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Происшествия17 февраля 2022 7:47

Под Липецком бездомная собака напала на 9-летнюю школьницу

У девочки рваная рана левого предплечья
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области проводят доследственную проверку после нападения собаки на 9-летнюю школьницу. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, это произошло в минувшую среду, 16 февраля, в поселке Солидарность Елецкого района.

По данным следствия, днем, когда девочка возвращалась из школы, на нее напала бродячая собака. От пса ее отбили родители, которые и сообщили о произошедшем в полицию. Школьнице оказали медпомощь - у нее обнаружили рваную рану левого предплечья.

Специалисты выясняют, были ли аналогичные случаи в Елецком районе. По результатам проверки дадут правовую оценку действиям должностных лиц из администраций и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных.