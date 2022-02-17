Под Липецком бездомная собака напала на 9-летнюю школьницу

В Липецкой области проводят доследственную проверку после нападения собаки на 9-летнюю школьницу. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, это произошло в минувшую среду, 16 февраля, в поселке Солидарность Елецкого района.

По данным следствия, днем, когда девочка возвращалась из школы, на нее напала бродячая собака. От пса ее отбили родители, которые и сообщили о произошедшем в полицию. Школьнице оказали медпомощь - у нее обнаружили рваную рану левого предплечья.

Специалисты выясняют, были ли аналогичные случаи в Елецком районе. По результатам проверки дадут правовую оценку действиям должностных лиц из администраций и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных.