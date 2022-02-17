Липецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 8:51

Срок действия старых транспортных карт продлили до конца мая

На счетах липчан осталось 51,9 млн рублей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Липчане смогут оплачивать проезд старыми транспортными картами до конца мая

Липчане смогут оплачивать проезд старыми транспортными картами до конца мая

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области продлили срок действия старых транспортных карт. По ним липчане смогут оплачивать проезд до 31 мая. С такие предложением управления дорог и транспорта согласился областной совет депутатов. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, пассажирам осталось прокатать 51,9 млн рублей.

Напомним, что старые транспортные карты перестали работать, так как у обслуживающего банка отозвали лицензию. Это произошло еще осенью 2021 года. Средства на балансе заморозили. Но позже липчанам дали возможность потратить все деньги с карты. Сначала обозначили срок в 2 месяца. Но теперь действие карт продлили. Добавим, что пополнить баланс на старых транспортных картах нельзя.