Срок действия старых транспортных карт продлили до конца мая

Липчане смогут оплачивать проезд старыми транспортными картами до конца мая Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области продлили срок действия старых транспортных карт. По ним липчане смогут оплачивать проезд до 31 мая. С такие предложением управления дорог и транспорта согласился областной совет депутатов. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, пассажирам осталось прокатать 51,9 млн рублей.

Напомним, что старые транспортные карты перестали работать, так как у обслуживающего банка отозвали лицензию. Это произошло еще осенью 2021 года. Средства на балансе заморозили. Но позже липчанам дали возможность потратить все деньги с карты. Сначала обозначили срок в 2 месяца. Но теперь действие карт продлили. Добавим, что пополнить баланс на старых транспортных картах нельзя.