В некоторых районах Липецка погасли светофоры

В некоторых районах Липецка отключились светофоры Фото: Юлия КЛЮЕВА

Утром в Липецке в районе железнодорожного вокзала погасли светофоры. Причина тому - отключение электроэнергии. Как сообщили в пресс-службе мэрии, бригада специалистов уже на месте и пытается устранить неполадки.

Позже из-за повреждения на электросетях сигнальные столбы отключились на площади Революции, на пересечении улиц Неделина, Пушкина и площади Победы, на перекрестке улиц Первомайская и Пушкина, Горького и площади Победы. Специалисты обследуют поврежденные участки.

Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными при проходе и проезде этих участков. Согласно правилам дорожного движения, в подобных случаях перекрестки считаются нерегулируемыми и автомобилисты должны уступать дорогу пешеходам.