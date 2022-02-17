В МЧС предупреждают о сильном ветре в Липецке и области

Липчан предупреждают о сильном ветре Фото: Юлия КЛЮЕВА

На Липецкую область надвигается непогода. В ближайшие 2-4 часа этого четверга, 17 февраля, в течение ночи и утра 18 февраля ожидается усиление юго-западного ветра. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, возможны порывы ветра до 17 м/с.

Напомним, что во время сильного ветра лучше не выходить из дома. Оказавшись на улице, необходимо укрыться в подземных переходах, забежать в подъезд. Ни в коем случае нельзя прятаться за остановочными павильонами, рекламными щитами, у стен зданий, так как с крыши может что-то упасть. Опасно подходить к оборванным линиям электропередач или стоять под сетями.

В случаев происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.