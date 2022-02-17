Липчанин, не поделив выпивку, зарезал соседа на улице и укрыл труп одеялом

Убийство во время распития алкоголя произошло в селе Куликово Усманского района Липецкой области, где 16 февраля прохожие заметили на улице Карла Маркса укрытый одеялом замерзший труп с ножевым ранением. Убитый 48-летний мужчина лежал у порога собственного дома.

Выехавшие на место следователи сразу определили, что в доме убитого накануне была вечеринка с участием нескольких человек. Вскоре вышли и на подозреваемого, которым оказался 44-летний сосед. По версии следствия, хозяин дома выпивал в компании знакомых, когда алкоголь закончился, мужчины отправились за очередной порцией, но на обратном пути что-то не поделили. Сосед ударил собутыльника ножом в шею, затем отправился в его же дом и продолжил банкет. Хозяин вечеринки истек кровью на пороге своего дома. А нападавший пробыл в доме всю ночь, утром увидел на улице тело, прикрыл одеялом и ушел.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, на допросе задержанный во всем сознался. Дело возбудили по 105 статье УК – убийство. Выяснилось, что рецидивист уже сидел за аналогичное преступление.