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Общество17 февраля 2022 14:19

В Липецке сохранили бесплатный проезд на садоводческих маршрутах

Он будет действовать для всех категорий граждан
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В этот четверг, 17 февраля, в Липецке на сессии облсовета обсудили дачные маршруты. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, проезд в садоводческих автобусах решили оставить бесплатным, причем для всех категорий граждан. С наступлением тепла жители Липецкой области смогут добраться до своих дачных участков, не оплачивая проезд. Когда пустят рейсы, объявят позже.

Напомним, в 2021 году дачные автобусы вышли на улицы города в середине апреля. Всего в Липецке заработало 13 садоводческих маршрутов. За проезд дачникам также не нужно было платить. Автобусы проездили все лето и большую часть осени, завершив работу в ноябре.