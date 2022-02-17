В Липецке сохранили бесплатный проезд на садоводческих маршрутах

В этот четверг, 17 февраля, в Липецке на сессии облсовета обсудили дачные маршруты. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, проезд в садоводческих автобусах решили оставить бесплатным, причем для всех категорий граждан. С наступлением тепла жители Липецкой области смогут добраться до своих дачных участков, не оплачивая проезд. Когда пустят рейсы, объявят позже.

Напомним, в 2021 году дачные автобусы вышли на улицы города в середине апреля. Всего в Липецке заработало 13 садоводческих маршрутов. За проезд дачникам также не нужно было платить. Автобусы проездили все лето и большую часть осени, завершив работу в ноябре.