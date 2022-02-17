В пятницу несколько улиц Липецка останутся без холодной воды

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 18 февраля, в Липецке произойдут очередные отключения воды. Причина тому - ремонтные работы на сетях.

С 00.00 и до окончания работ холодной воды не будет в районе ЛТЗ в доме №6а по улице Жуковского. Воду подвезут по указанному адресу.

С 10 утра и до окончания работ краны пересохнут у жителей дома №29а по улице Стаханова. Подвоз воды организуют туда же.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, когда воду дадут, она может быть мутной какое-то время. Компания приносит извинения и просит жителей областного центра с пониманием отнестись к временным неудобствам. Подробности об отключениях можно получить в диспетчерской РВК-Липецк по телефонам 175 и 236-175.