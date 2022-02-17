В Липецке предприниматель заплатил поскользнувшемуся у киоска покупателю

В Липецке предприниматель поплатился за скользкий тротуар у торгового объекта. Инцидент произошел 20 января у сетевого павильона фастфуда в районе автовокзала, куда липчанин подошел купить еду. Поесть не получилось – мужчина поскользнулся на обледеневшем пороге, упал и ушиб плечевой сустав. Голодному посетителю пришлось вызывать скорую, о чем он сообщил работникам павильона.

После чего мужчина обратился в суд с требованием выплатить ему компенсацию. Районный суд иск не удовлетворил, с чем не согласился прокурор района и подал апелляцию. Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, ответственные за строение лица по закону несут ответственность и за содержание прилегающей территории, включая очистку от снега и наледи.

В итоге суд согласился с позицией прокуратуры и постановил выплатить покупателю компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей. Решение вступило в силу.