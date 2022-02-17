В Липецкой области досрочный капремонт проведут в 50 многоквартирных домах. В этот четверг, 17 февраля, депутаты облсовета поддержали предложение губернатора региона Игоря Артамонова о выделении дополнительных средств из областного бюджета.

Так, на ремонт из казны Липецкой области направят 350 млн рублей. Работы стартуют в этом году. В список домов вошел жилфонд с износом 60%. В основном, это дома, построенные в 60-х годах прошлого века. В Липецке досрочный капремонт проведут в 23 многоквартирных домах. Еще 27 зданий, где начнутся ремонтные работы, отобрали из 10 муниципалитетов. Согласно результатам технического мониторинга, большинству из них нужно починить крыши, а также инженерные сети.