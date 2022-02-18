Липчане каждый день травмируются на скользких тротуарах

Обледеневшие улицы в Липецке становятся причиной травмирования горожан. По данным городского управления по делам ГО и ЧС, на телефон спасения «112» каждый день поступает по несколько сообщений об упавших на улицах людях. Причина – скользкие тротуары. Ночные морозы и плюсовая температура днем превращают дорожки в катки.

Причем, как отмечают спасатели, на улицах падают далеко не пожилые люди. Причем не только во дворах, а порой и на подходе к крупным торговым центрам. Например в среду,16 февраля, было два случая, когда люди падали и серьезно травмировались у входа в магазины на площади Мира и на улице 50 лет НЛМК. Поскользнувшимся потребовалась помощь врачей.

За день до того скорую помощь направляли еще четырем упавшим липчанам в разных районах города.