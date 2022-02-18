В ДТП с грузовиком и двумя легковушками под Липецком пострадал водитель

ДТП в городе Грязи Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Авария с участием трех автомобилей произошла в минувший четверг, 17 февраля, в городе Грязи Липецкой области. Там на улице Советская столкнулись «Шевроле-Ланос», «Дэу-Нексия» и грузовик ГАЗ-А24Р32.

По предварительным данным автоинспекторов, ДТП спровоцировал 29-летний водитель «Шевроле», который не смог соблюсти дистанцию и боковой интервал. Удар был такой силы, что на грузовике вмяло бампер и капот. В аварии пострадал водитель первой иномарки, мужчину с травмами увезли в местную больницу.

В тот же день вечером, около 18.30, в поселке Лев-Толстой 62-летний водитель «Фольксваген CADDY» сбил на Лебедянском проезде 49-летнюю женщину. Пешехода также увезли в больницу.

Всего за сутки на дорогах области в двух авариях пострадали два человека. ДТП без пострадавших зарегистрировали 16.