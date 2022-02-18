В понедельник в Липецке изменится расписание автобусного маршрута №20

В Липецке внесут изменения в работу общественного транспорта Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник, 21 февраля, в Липецке внесут изменения в работу общественного транспорта. Так, автобусы №20 "10 микрорайон - Новое заводоуправление" будут стартовать от остановки "10 микрорайон" в 5.15 и 7.00. От другой конечной остановки транспорт начнет отъезжать в 6.02. Как сообщили в пресс-службе мэрии, изменить расписание попросили сами липчане.

В этот же день с 9.00 до 11.00 трамваи №1 "Центральный рынок - ДП6" будут ездить по схеме - "Центральный рынок - улица Чехова". Все из-за работ по обрезке деревьев на участке трамвайного пути по улице Волгоградского у остановки "Известковое отделение".

Время отправления автобусов от конечных пунктов можно посмотреть на официальных сайтах департамента транспорта города и МБУ "ЛГТК".