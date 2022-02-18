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Общество18 февраля 2022 12:44

В Липецке пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи

Мужчина был одет в серый пуховик, на голове - черная вязаная шапка
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке пропал пожилой мужчина

В Липецке пропал пожилой мужчина

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут пенсионера. 76-летний Шальнев Николай Николаевич пропал в областном центре в минувший четверг, 17 февраля. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", пожилой мужична нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 175 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые.

Был одет: серый пуховик, синие джинсы, черная вязаная шапка, черный свитер, синяя рубашка.

Просьба ко всем, кто видел Николая Шальнева или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - поисковый отряд "Лиза Алерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб..