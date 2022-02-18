Липчанка за три года продала несуществующие товары на 15 миллионов рублей

В Липецке вычислили ушлую мошенницу, которая за три года умудрилась «заработать» 15 миллионов рублей. По данным полиции 33-летняя женщина делала вид, что поставляет товары из зарубежья. Мошенница предлагала по сниженным ценам видеокарты, смартфоны и даже автомобили. Список товаров был большой, дама находила клиентов, втиралась в доверие и брала предоплату.

Затем женщина просила об отсрочке, говорила о проблемах с доставкой, а затем переставала выходить на связь. За три года «деятельности», с марта 2019 по май 2021, насчитали 12 эпизодов. Уголовное дело возбудили по 159 статье УК – мошенничество.