В Липецке на площади у СК "Звездный" разбирают новогодние украшения

Новогодняя атмосфера покидает Липецк Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке с площади перед СК "Звездный" начали демонтировать новогодние украшения. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сначала уберут 24-метровую елку. Работники уже сняли шары и гирлянды, осталось разобрать металлический остов.

Затем уберут праздничные инсталляции - подсолнухи, космические цветы, Птицу Говорун. Украшения отправят на склад "Липецкгорсвета". Там их оставят до следующего сезона. Также специалисты обследуют иллюминацию и при необходимости отремонтируют ее. На последнем этапе разберут световой шатер над катком. Предположительно, он будет сиять над ледовой площадкой до начала марта.

Напомним, что накануне новогодние украшения начали убирать на площади Петра Великого. Основные работы на обоих площадках выполнят до конца февраля.