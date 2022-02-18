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Общество18 февраля 2022 16:54

В больницах, школах и детских садах Липецкой области нашли некачественные продукты

Специалисты отобрали и проверили 455 образцов
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В управлении ветеринарии Липецкой области проверили качество и безопасность продуктов, которые поставляют в бюджетные учреждения Липецкой области. Речь идет о больницах, детских садах, школах и тд.

Как сообщили в пресс-службе управления, специалисты отобрали 455 образцов пищевой продукции. По результатам лабораторных испытаний, 9 партий или 2% признали несоответствующими требованиям Технических регламентов Таможенного союза и другим нормативно-правовым актам. Фальсификат обнаружили в 7 учреждениях образования и в 2 больницах.

Так, в школе Долгоруковского района нашли некачественное сливочное масло. Аналогичная ситуация в детском саду Усмани. А в дошкольном учреждении Ельца у специалистов возникли вопросы к йогуртам. В детских садах Усмани и Измалково проверку не прошли печень цыплят-бройлеров, свекла. А в гимназии села Боринское - колбаса. В нескольких больницах региона специалистам попались сметана и творог сомнительного качества.

Информацию о недоброкачественной продукции передали в учреждения, где ее срочно изъяли.