В субботу в Липецкой области до +6 градусов и сильный ветер

Синоптики предупреждают липчан о сильном ветре Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 19 февраля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой снег и мокрый снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Местами туман, на дорога гололедица. Столбик термометра опустится до -5 градусов.

Днем в регионе дождь и мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла. Ветер усилится до 8-13 м/с. Возможны порывы 15-20 м/с. Атмосферное давление составит 729 мм рт.ст.

В воскресенье, 20 февраля, в Липецке переменная облачность. Ночью около 0 градусов. В светлое время суток до 2 градусов выше ноля. Преимущественно без осадков. Синоптики предупреждают о сильном западном ветре - до 18 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 745 мм рт.ст.