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Общество19 февраля 2022 13:10

МЧС предупреждает липчан о сильном ветре

В Липецке и области возможны порывы до 15-20 м/с
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области в эту субботу ветрено

В Липецкой области в эту субботу ветрено

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителей Липецкой области предупреждают о сильном ветре. Он ожидается в ближайшие часы и сохранится в течение ночи 19 и утра 20 февраля. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, возможны порывы юго-западного ветра до 15-20 м/с.

Напомним, что во время сильного ветра лучше остаться дома и отложить поездки. Оказавшись на улице, не стоит прятаться за остановочными павильонами, рекламными щитами - это может быть опасно. Не самая лучшая идея становиться у стен зданий, так как с крыши могут упасть кровельные материалы. Категорически запрещено подходить к оборвавшимся электросетям. Самое лучшее укрытие - в подземных переходах или подъездах домов.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".