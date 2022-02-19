МЧС предупреждает липчан о сильном ветре

В Липецкой области в эту субботу ветрено Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителей Липецкой области предупреждают о сильном ветре. Он ожидается в ближайшие часы и сохранится в течение ночи 19 и утра 20 февраля. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, возможны порывы юго-западного ветра до 15-20 м/с.

Напомним, что во время сильного ветра лучше остаться дома и отложить поездки. Оказавшись на улице, не стоит прятаться за остановочными павильонами, рекламными щитами - это может быть опасно. Не самая лучшая идея становиться у стен зданий, так как с крыши могут упасть кровельные материалы. Категорически запрещено подходить к оборвавшимся электросетям. Самое лучшее укрытие - в подземных переходах или подъездах домов.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".