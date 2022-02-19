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Общество19 февраля 2022 16:13

В Липецкой области проверяют готовность принять беженцев из ДНР и ЛНР

Такое поручение дал губернатор региона
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил проверить готовность региона к возможному размещению беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в эту субботу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе областной администрации.

В настоящий момент оцениваются возможности социальных учреждений региона. В качестве пунктов для временного размещения людей могут выступить оздоровительные лагеря, санатории, базы отдыха, учреждения соцзащиты.

Напомним, что эвакуация мирного населения из ДНР и ЛНР стартовала накануне, 18 февраля. В Россию приезжают женщины, дети и старики. Этим утром в Ростовской области объявили о введении режима чрезвычайной ситуации. Причина тому - большое количество эвакуированных.