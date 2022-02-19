Под Липецком мужчина несколько дней избивал свою подругу, и та скончалась

В Липецкой области возбудили уголовное дело по в отношении жителя Задонска. Его подозревают в совершении преступления по ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По данным следствия, с 13 по 16 февраля у предполагаемого преступника гостила 45-летняя знакомая. Они распивали алкоголь и при этом постоянно конфликтовали. Мужчина избивал подругу. На протяжении нескольких дней он наносил ей удары руками и ногами, в том числе по голове. Все это происходило на глазах у квартиранта, который снимал комнату в доме подозреваемого. Он и обнаружил несчастную без признаков жизни 16 февраля. Приехавшие медики скорой помощи констатировали смерть потерпевшей. Согласно выводам экспертов, женщина скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Злодея задержали и заключили под стражу. На допросе он признался в содеянном. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.