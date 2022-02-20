Кто из липчан останется без электричества и воды 21 февраля

21 февраля из-за проведения ремонта «РВК-Липецк» с 10:00 до окончания работ ограничит подачу холодной воды потребителям по улицам Одесская и Станционная. Подвоз воды будет организован на этих же улицах. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

Также в понедельник пройдут работы на электрических сетях. С 09:00 до 17:00 приостановят подачу электроэнергии по адресам:

- ул. Смоленская; пер. Рядовой, 11, 6, 1, 15, 9, 8, 13, 12, 14, 2; ул. Сенная; ул. Буденного; ул. Индустриальная; ул. Речная; ул. Садовая; ул. Смоленская; ул. Зоологическая; ул. Полярная; ул. Ангарская, 12; косыревское кладбище; СНТ «Светлана»; Освещение трассы Орел-Тамбов.

Справки по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.