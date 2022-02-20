В Липецке подросток обокрал магазин бытовой техники

Липецкие правоохранители задержали подростка, подозреваемого в краже денег из кассы сетевого магазина бытовой техники. По предварительным данным, ночью юноша повредил дверь и проник в торговый зал, расположенный по ул. Советской. Из кассы он украл 37 000 рублей. Также сотрудники полиции изъяли два сотовых телефона, кошелек и наушники. Принадлежность этих вещей устанавливается.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, ранее подросток привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Возбуждено новое уголовное дело по этой же статье. Максимальное наказание по ней - лишение свободы до пяти лет.