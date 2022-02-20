Липецкие хоккеисты во втором матче кряду проиграли, ведя в счете

21 февраля МХК «Липецк» проведет повторный матч с «Тверичи-СШОР». Начало – в 19:00. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Сегодня в рамках НМХЛ МХК «Липецк» проводил в Твери первый матч с «Тверичи-СШОР». Наши земляки дважды по ходу встречи вели (2:0 и 3:2), но в итоге проиграли – 3:5. Хозяев СК «Юбилейный» огорчили Алексей Трухачев (12-я, 1:0) и Василий Балмашнов (19-я, 2:0, 38-я, 3:2).

Это уже второе кряду бесхарактерное поражение липчан. 17 февраля они умудрились проиграть в Череповце (3:4), ведя в счете 3:0.

После сегодняшнего игрового дня липчане занимают девятое место в восточной конференции с 26-ю очками в активе. Ближе всего к нам располагаются саратовский МХК «Кристалл» (34) и «Тверичи-СШОР» (37).

Теперь завтра, 21 февраля, МХК «Липецк» проведет повторный матч с «Тверичи-СШОР». Начало – в 19:00.