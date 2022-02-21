В Липецке нашли водителя, который сбил пешехода и сбежал

В Липецке поймали сбежавшего с места ДТП водителя. Авария произошла 18 февраля на улице Асфальтная, где вне пешеходного перехода кто-то сбил 55-летнего мужчину и уехал. Пешехода увезли в больницу, а водителя и машину вскоре вычислили автоинспекторы. Им оказался 33-летний мужчина за рулем «Ниссана». Предварительной причиной ДТП стало нарушение бокового интервала.

А 20 февраля в Задонском районе около 1.30 ночи на трассе Задонск – Донское не справился с управлением 19-летний водитель ВАЗ-2107. Машина перевернулась, в ней пострадал с15-летний пассажир, которого увезли в больницу.

Похожее ДТП случилось в тот же день в Измалковском районе на трассе Орел – Тамбов, где вылетел с дороги водитель «Форда» – пострадал пассажир.

В тот же день в Липецке в районе Кольцевой площади столкнулись "Нексия" и "Форд". К счастью, удар был не такой силы, чтобы нанести вред находившимся в машинах. Повреждения получили только автомобили.