Первые беженцы из ДНР и ЛНР начнут прибывать в Липецкую область в ближайшие сутки

Липецкая область примет группу беженцев из ДНР и ЛНР, сообщает администрация региона. На этот день, 21 февраля, в Липецкой области приготовили 5 пунктов временного размещения, которые рассчитаны на 750 человек.

Пункты для находятся Грязинском, Задонском и Тербунском районах. Беженцев обеспечат питанием, постельным бельем, средствами индивидуальной защиты от коронавируса и другими предметами первой необходимости.

Каждого осмотрят медики и всех протестируют на коронавирус. Также в пунктах будут работать волонтеры и психологи. В администрации отметили, что прибытие первых беженцев ожидается в ближайшие сутки.