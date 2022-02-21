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Общество21 февраля 2022 7:54

Первые беженцы из ДНР и ЛНР начнут прибывать в Липецкую область в ближайшие сутки

В регионе подготовили пять пунктов для 750 беженцев
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Липецкая область примет группу беженцев из ДНР и ЛНР, сообщает администрация региона. На этот день, 21 февраля, в Липецкой области приготовили 5 пунктов временного размещения, которые рассчитаны на 750 человек.

Пункты для находятся Грязинском, Задонском и Тербунском районах. Беженцев обеспечат питанием, постельным бельем, средствами индивидуальной защиты от коронавируса и другими предметами первой необходимости.

Каждого осмотрят медики и всех протестируют на коронавирус. Также в пунктах будут работать волонтеры и психологи. В администрации отметили, что прибытие первых беженцев ожидается в ближайшие сутки.